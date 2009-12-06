Ющенко интересует, сколько на самом деле зарабатывает Тимошенко
18:49, 06 декабря 2009Политика
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Президент находится в Житомире
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО призывает премьер-министра Юлию ТИМОШЕНКО обнародовать честную декларацию о доходах.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время встречи с представителями национально-культурных обществ Житомирщины.
«Почему она не может честно задекларировать, что у нее есть?», - спросил В.ЮЩЕНКО.
Он в который раз раскритиковал деятельность премьер-министра в разных сферах, в том числе отсутствии реформ. В.ЮЩЕНКО отметил, что когда проезжал через Житомир, то видел на каждом втором столбе рекламу Ю.ТИМОШЕНКО – «Она работает». «Так вот, я вам хочу сказать, что она работает неквалифицированно», - отметил Президент.
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