При Тимошенко-президенте фамилию премьера никто не узнает

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО на посту Президента обещает не конфликтовать с главой правительства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила на брифинге, отвечая на вопросы журналистов на ОАО «Турбоатом».

«Я хочу просто вас заверить, что я, как Президент страны, буду всю полноту ответственности брать на себя, и именно поэтому не будет никаких конфликтов. Я думаю, что страна не будет даже точно знать фамилию премьер-министра следующего, потому что он будет работать просто в рабочем режиме и так, как следует», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она подчеркнула, что противостояние между президентами и премьер-министрами Украины происходили и происходят из-за несовершенства положений Конституции.

«Страна, честно говоря, устала от всех политических противостояний, и в том числе за все 18 лет от противостояний между каждым президентом и каждым премьером, – так Конституция, к сожалению, построена», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.