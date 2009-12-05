Кабмин включил МВФ в число плательщиков в госбюджет Украины?

В доходы общего фонда госбюджета в ноябре зачислена львиная доля средств, которые поступили от Международного валютного фонда в результате раздела специальных прав заимствований, в части 14 млрд. гривен. В Секретариате Президента обвиняют КМУ в “манипулировании плановыми показателями помесячного выполнения общего фонда госбюджета 2009 года”. Авторы аналитической записки, обнародованной пресс-службой Виктора Ющенко, утверждают, что показатель по доходам общего фонда в ноябре (31,3 млрд. грн.), о котором отчиталось Правительство, почти наполовину состоит из средств, которые по своей природе не являются мобилизованными из экономики, потому что это – деньги МВФ.

Без этих поступлений доходы общего фонда государственного бюджета за ноябрь составляли бы 17,3 млрд. грн., а за 11 месяцев – 138,2 млрд. грн. или 82,5% к первому варианту росписи, составленной Министерством финансов Украины, и 75,0% годового показателя, установленного Законом, утверждают в СП.

Авторы аналитической записки пришли к выводу, что «дыра» в доходах общего фонда госбюджета, которая уменьшена на данное время за счет отмеченных выше действий Правительства до 18 млрд. грн., без полученных от Международного валютного фонда ресурсов составляла бы около 34 млрд. гривен.

Как сообщалось раньше, Совет Международного валютного фонда одобрил раздел специальных прав заимствования (СПЗ), согласно с которым доля Украины составила 1,309 млрд. СПЗ (2,04 млрд. дол.).