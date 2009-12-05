Ющенко призывает Тимошенко «опомниться пока не поздно»

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО предостерегает премьер-министра Украины Юлию ТИМОШЕНКО от попыток провести реприватизацию предприятий.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в Харькове, выступая на муниципальных слушаниях «Конституционные принципы организации местной власти».

«Я опять слышу угрозы, как обустроить бюджет следующего года через аннексию, через национализацию. Я вас призываю – опомнитесь, пока не поздно, сдачи не будет чем давать после такой политики», - сказал В.ЮЩЕНКО, добавив, что каждый, кто хочет сегодня вернуться назад и подвергнуть ревизии десятки бизнесов, - будет врагом Украины.

«Мы не можем мыслить такими категориями, не давайте волю эмоциям, будет большая ошибка, но вернуть назад будет очень трудно», - сказал В.ЮЩЕНКО.

«Я хорошо понимаю ТИМОШЕНКО, она хорошо знает, с кого начинать, но она не знает, на ком заканчивать. Чтобы не создалось такое впечатление, что можно с АХМЕТОВА начать, а все остальные будут находиться с иммунитетом, - это не та политика. Это не политика премьер-министра, президента. Закон и право должны решаться в компетентных институтах, но это не может быть та политика, как ключевой элемент формирования государственного бюджета 2010-2011 года», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Он считает, что реприватизация за три месяца может развалить рынок и экономические достижения страны.