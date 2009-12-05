Ющенко хочет уголовное дело о выселении крымских татар

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО дал поручение Генеральной прокуратуре и Службе безопасности Украины рассмотреть вопрос о возбуждении уголовного дела по факту насильственного выселения из Крыма крымских татар и других этносов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, об этом поздравлении Президента Украины делегатам и гостям 2-й сессии V Курултая крымско-татарского народа.

“В вашем лице засвидетельствую глубокое уважение к крымско-татарскому обществу Украины. Высоко ценю вклад, который он вносит в укрепление нашей государственности и демократии, обогащении общенациональной культуры Украины”, - говорится в поздравлении.

При этом Президент отметил, что “украинское демократическое движение всегда боролось за восстановление прав крымских татар. Сегодня Украинское государство собственными силами решает все проблемы возвращения депортированных и их потомков на историческую родину. Эти усилия будут продолжаться и в дальнейшем. Генеральной прокуратуре и Службе безопасности Украины я дал поручение рассмотреть вопрос об открытии уголовного дела по факту насильственного выселения крымских татар и других этносов”.

Также глава государства добавил, что “всем нам необходимо еще много сделать для полноценного удовлетворения нужд крымско-татарских репатриантов, их гармоничной интеграции в единую политическую украинскую нацию. В этом вижу большую ответственность правительства, центральных и местных органов власти и местного самоуправления”.

“Я открыт к сотрудничеству и полагаюсь на вашу активную позицию в совместном построении современного демократического общества, утверждении господства закона и права, межэтнической толерантности, взаимного уважения и понимания”, - заметил Президент.

Справка УНИАН. В мае 1944 года Иосиф Сталин подписал постановление о выселении крымских татар из полуострова. Их обвинили в массовом дезертирстве, сотрудничестве с фашистами.

Выселение началось утром 18 мая 1944 года и закончилось к вечеру 20 мая. По разным данным, были депортированы от 180 до 190 тысяч крымских татар. Большая часть была выселена в Узбекистан.

Кроме крымских татар, из Крыма выселили представителей других народов: в 1941 году – крымских немцев, в 1944 году – армян, болгар и греков.

Массовое возвращение депортированных началось в конце 1980-х – начале 1990-х годов.

С 1993 года 18 мая отмечается в Крыму как День памяти жертв депортации.