Порошенко: хороший премьер - премьер от НУ

Представитель "Нашей Украины" Петр ПОРОШЕНКО считает приемлемой конечной целью переговоров о создании коалиции должность премьер-министра для представителя "Нашей Украины". Такое мнение он высказал сегодня в эфире телеканала "1+1".

В то же время он подчеркнул, что начинать переговоры нужно не с должностей, а с программы.

Он также назвал попыткой "дать элементарную взятку" предложение БЮТ отдать должность спикера Верховной Рады Александру МОРОЗУ.

Правда, при этом П.ПОРОШЕНКО сказал, что в свое время А.Мороз "хорошо вел себя на должности спикера".

"По моему мнению, когда "Наша Украина" получит премьера, СПУ - спикера, а БЮТ получит министров и губернаторов – это будет хорошая конечная цель переговоров", - цитирует П.ПОРОШЕНКО “Украинская правда”.