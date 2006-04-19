Пикетирование Нацбанка. Нужна аккредитация

Состоится мирное пикетирование Национального банка Украины кредиторами и вкладчиками АКБ “ОЛБанк”, АКБ “Гарант”, АКБ “Алондж”, ООО “Киевский универсальный банк”, “Интерконтинентбанк” и других украинских банков с целью искоренения коррупции, существующей в банковской системе Украины, с требованием немедленного возвращения НБУ средств вкладчикам и кредиторам (ул.. Институтская, 9). Нужна аккредитация.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter