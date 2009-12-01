На территории Бабьего Яра открыт памятник Татьяне Маркус

В столице на территории Бабьего Яра, на углу улиц Дорогожицкой и Елены Телиги, сегодня открыт памятник участнице антифашистского подполья, связной подпольного горкома КП(б)У и членом диверсионно-истребительной группы в Киеве в 1941-1943 годах Татьяне Маркус.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской госадминистрации, в церемонии открытия приняли участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Израиля в Украине Зина КАЛАЙ-КЛАЙТМАН, городской председатель Киева Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ, председатель Совета по вопросам этнополитики при Президенте Украины Геннадий УДОВЕНКО, меценат проекта, сопрезидент Еврейской конфедерации Украины Сергей МАКСИМОВ и председатель Фонда «Память Бабьего Яра» Илья ЛЕВИТАС.

Мэр Киева в своем выступлении отметил, что нет ни одной украинской семьи, которая бы в Великой Отечественной войне не потеряла кого-то из близких.

“Наша обязанность приложить максимум усилий, чтобы никто не был забыт. Сегодня мы открываем памятник юной бесстрашной еврейской девушке, которая отдала жизнь в борьбе с нацистскими захватчиками», - отметил Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

Татьяна Маркус (1921-1943) в годы оккупации нацистами Киева была связной подпольного горкома КП(б)У и членом диверсионно-истребительной группы. Всего за время своей работы в подполье уничтожила несколько десятков фашистов. Схвачена нацистами 22 августа 1942 г. и расстреляна в январе 1943 года.

За личное мужество и героическое самопожертвование, несокрушимость духа в борьбе с нацистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны Указом Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО от 21 сентября 2006 года №768 Т.Маркус присвоено (посмертно) звание Героя Украины.