Парламентские слушания о свободе слова близки к провалу

Блок Юлии Тимошенко настаивает на срочном проведении заседания Комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова и информации для урегулирования ситуации, сложившейся вокруг парламентских слушаний по вопросам свободы слова.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы БЮТ со ссылкой на заявление первого заместителя председателя этого комитета, народного депутата Андрея ШЕВЧЕНКО.

“Мне досадно, что парламентские слушания о свободе слова превращают в дискуссионный клуб Партии регионов”, - выразил возмущение А.ШЕВЧЕНКО.

По его информации, из списков выступающих вычеркнули авторитетных и знаковых людей, в частности, председателя Национального союза журналистов Игоря ЛУБЧЕНКО, председателя Независимого медиа профсоюза Романа СКРЫПИНА, председателя Киевского независимого медиа профсоюза Юрия ЛУКАНОВА, а также представителей Независимой ассоциации телерадиовещателей, индустриального телевизионного комитета, Института медиа права.

Также, по его словам, к слушаниям не допущены представители ни одного из государственных органов власти, отвечающих за медиаполитику: Гостелерадио, Минюста, Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания.

“Все эти люди вычеркнуты рукой председателя Комитета по вопросам свободы слова Анны ГЕРМАН. Как участник всех парламентских слушаний, начиная с 2002 года, могу утверждать, что такого не было даже во времена президентства КУЧМЫ и премьерства ЯНУКОВИЧА, известные как «эпоха темников». Даже тогда парламентские слушания становились площадкой для разных точек зрения”, - заявил А.ШЕВЧЕНКО.

Он отметил, что согласно регламенту Верховной Рады, список выступающих на парламентских слушаниях утверждает комитет, который отвечает за их проведение. Поэтому БЮТ требует безотлагательно созвать заседание Комитета по вопросам свободы слова и информации.

Как сообщалось, парламентские слушания о состоянии свободы слова в средствах массовой информации запланированы на завтра, 2 декабря, на 15.00.