Главе НСЖУ отказались дать слово на парламентских слушаниях

Национальный союз журналистов Украины заявляет, что ее председателю – Игорю ЛУБЧЕНКО отказали в выступлении на парламентских слушаниях о состоянии свободы слова в региональных средствах массовой информации.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе НСЖУ.

Как отмечается в сообщении, на 15.00 среды, 2 декабря, запланировано начало парламентских слушаний о состоянии свободы слова в региональных средствах массовой информации.

Как стало известно пресс-службе НСЖУ, в переданном накануне заместителю председателя Верховной Рады Украины Николаю ТОМЕНКО списке выступающих впервые за всю историю парламентских слушаний по проблемам информационной сферы нет фамилии председателя НСЖУ И.ЛУБЧЕНКО.

Заявку на его выступление Союз направил в парламентский Комитет по вопросам свободы слова и информации еще 23 ноября, заявляет пресс-служба НСЖУ.