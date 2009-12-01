Тимошенко сказала, когда мы начнем забывать о кризисе
14:40, 01 декабря 2009Политика
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Премьер встретилась с инвалидами
Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО считает, что экономическая ситуация в Украине продолжит улучшаться и в марте можно будет ощутить уже серьезные положительные изменения.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня во Львове в ходе в мероприятий по случаю Международного дня инвалидов.
«Кризис вот-вот уже подходит к завершению. Я считаю, что в марте мы уже начнем о нем забывать и забывать о тех вызовах, которые у нас были в это тяжелое время», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.
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