Кравчук догадывается, почему его не позвали на праздник с участием Ющенко

Первый Президент Украины Леонид КРАВЧУК считает, что отсчет независимости государства следует начинать с 1 декабря 1991 года по результатам проведения Всеукраинского референдума.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом политик заявил сегодня на пресс-конференции в Киеве.

Он отметил, что именно результаты референдума, когда путем прямого волеизъявления более 90% граждан одобрили Акт провозглашения независимости Украины, стали определяющими для последующего международного признания страны.

“Считаю, что именно с этого момента нужно начинать отсчет украинской независимости”, - сказал первый Президент Украины.

Он подчеркнул, что мир начал признавать Украину как независимое государство именно после всеукраинского референдума.

“К сожалению, мы не придаем этому такого большого значения, какого заслуживает это событие”, - заметил политик.

Первый Президент также сообщил, что не получал приглашения на официальные торжества по случаю 18-й годовщины Всеукраинского референдума, которые состоялись сегодня в Киеве в “Украинском доме” с участием действующего главы государства Виктора ЮЩЕНКО.

“Возможно, у них есть другие задания, намерения, которые не совпадают с тем, что я сегодня заявляю, думаю и какие политические выводы делаю”, - пояснил Л.КРАВЧУК, учитывая свое критическое отношение к деятельности Президента В.ЮЩЕНКО.