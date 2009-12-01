Регионалы просят еще полгода, чтобы собрать компромат на Луценко

У временной следственной комиссии ВР “по вопросам расследования инцидента при участии Министра внутренних дел Украины Луценко Ю.В., который произошел 4 мая 2009 года и других сообщений о возможных злоупотреблениях со стороны министра МВД” на данный момент нет никаких выводов относительно фактических обстоятельств инцидента в аэропорту Франкфурта-на-Майне при участии Луценко. Это откровенное признание сделано в объяснительной записке к проекту постановления о предварительном отчете ВСК, зарегистрированном в аппарате ВР нардепами Шуфричем, Бондаренко и Чечетовым.

“Официальные лица правоохранительных органов Федеральной Республики Германия воздерживаются от предоставления таких материалов без получения письменного согласия Министра внутренних дел Украины Ю.Луценко как лица, относительно которого указанное расследование проводилось”, - признают авторы документа.

Вместе с тем проектом постановления о предварительном отчете ВСК Раде предлагается продлить срок деятельности Временной следственной комиссии еще на шесть месяцев. А также... “обратиться к Луценко с требованием предоставить письменное согласие на получение от правоохранительных, дипломатических и других компетентных органов, учреждений и организаций Федеральной Республики Германия документов и материалов, связанных с инцидентом при его участии, который имел место 4 мая 2009 года в аэропорту г. Франкфурт-на-Майне, и ходом расследования этого инцидента, в том числе документов относительно возбуждения или отказа в возбуждении уголовных дел относительно Министра внутренних дел Украины Луценко Ю.В., которые находились или находятся в производстве правоохранительных и других компетентных органов, учреждений и организаций Федеральной Республики Германия, а также мотивов и обоснований принятых в ходе расследования решений”.