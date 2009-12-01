ВР не преодолела вето Президента на изменения к Бюджетному кодексу

Верховная Рада Украины не преодолела вето Президента Украины на Закон Украины «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины».

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 199 (при необходимых, минимум, 300 голосах – УНИАН) из 438 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

В то же время, парламент не поддержал предложение Комитета ВР по вопросам бюджета о том, чтобы данный заветированный закон доработать на следующей сессии.

За данное решение проголосовали 205 (при необходимых 226 – УНИАН) из 438 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Как отметил председательствующий на заседании парламента первый заместитель председателя Верховной Рады Александр ЛАВРИНОВИЧ, в связи с этим данный закон считается отклоненным.

Как сообщал УНИАН, в июне 2009 года данный закон поступил на подпись Президента, но Виктор ЮЩЕНКО ветировал его, мотивируя это тем, что предложенное новой редакцией Бюджетного кодекса унормирование бюджетного процесса и межбюджетных отношений не соответствует нормам Конституции Украины, не учитывает конституционную модель построения и осуществления публичной власти в государстве, а также не согласовывается с другими законами, которые являются базовыми в урегулировании данных отношений.