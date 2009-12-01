ВР в пятницу хочет услышать, как Кабмин выполняет закон о соцстандартах

Верховная Рада в пятницу, 4 декабря, планирует заслушать отчет о выполнении закона о повышении социальных стандартов.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего решения проголосовали 393 народных депутата из 435, зарегистрированных в сессионном зале.

В частности, ВР пригласит в сессионный зал для предоставления соответствующей информации министра труда и социальной политики Людмилу ДЕНИСОВУ и председателя Пенсионного фонда Алексея ЗАРУДНОГО.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 20 октября приняла Закон «Об установлении прожиточного минимума и минимальной заработной платы». Законом устанавливается прожиточный минимум на одного человека в расчете на месяц в размере с 1 ноября 2009 года – 701 грн., с 1 января 2010 года – 825 грн., с 1 апреля – 839 грн., с 1 июля – 843 грн., с 1 октября – 861 грн., с 1 декабря – 875 грн. Кроме того, законом установлена минимальная заработная плата с 1 ноября 2009 года – 744 грн., с 1 января 2010 года – 869 грн., с 1 апреля – 884 грн., с 1 июля – 888 грн., с 1 октября – 907 грн., с 1 декабря – 922 грн.

30 октября Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал данный закон.