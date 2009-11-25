Ющенко: Тимошенко вам врала о Еханурове

Премьер-министр Тимошенко безосновательно отправила в отставку министра обороны Еханурова. Об этом, как сообщает официальный сайт кандидата в Президенты, Виктор Ющенко говорил с избирателями на встрече в Прилуках.

«Прошло пять месяцев. Сколько судов занимается этим делом? – ни один. Более того, недавно я получил письмо от Генпрокуратуры, в котором говорится о том, что не установлено коррупционных действий со стороны министра обороны, – это значит, что премьер-министр вам врала», - заметил Ющенко.

«Это была неправда как, в конечном итоге, и в десятках других случаях», - подчеркнул кандидат в Президенты.