Ющенко: Тимошенко вам врала о Еханурове
17:10, 25 ноября 2009Политика
2002 0
"Как, в общем, и в десятках других случаев"
Премьер-министр Тимошенко безосновательно отправила в отставку министра обороны Еханурова. Об этом, как сообщает официальный сайт кандидата в Президенты, Виктор Ющенко говорил с избирателями на встрече в Прилуках.
«Прошло пять месяцев. Сколько судов занимается этим делом? – ни один. Более того, недавно я получил письмо от Генпрокуратуры, в котором говорится о том, что не установлено коррупционных действий со стороны министра обороны, – это значит, что премьер-министр вам врала», - заметил Ющенко.
«Это была неправда как, в конечном итоге, и в десятках других случаях», - подчеркнул кандидат в Президенты.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter