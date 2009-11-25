В ЕЦ понимают, что лучшие газовые соглашения возможны только после выборов

Первый заместитель председателя партии “Единый Центр” Виктор ТОПОЛОВ считает, что лучшие газовые соглашения Украина сможет заключить только после выборов.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе партии.

“В поставках энергоресурсов нужно решать не только одномоментные вопросы, но и думать над усилением позиции Украины как страны-транзитера в целом”, – заявил он, комментируя подписание дополнения к контракту купли-продажи природного газа от 19 января 2009 года между НАК «Нафтогаз Украины» и «Газпромом».

Политик отметил, что договоренностью о не взимании с Украины штрафа за недобор газа в 2009 году правительство решило лишь одну из проблем, порожденную наскоро подписанными газовыми контрактами. «За исправление этой ошибки Украина «заплатит» значительную цену. Во-первых, сохраняется повышение цены на газ с 1 января на 20%, как это предусмотрено действующим соглашением. Более того, по данным российских СМИ, цена газа может возрасти на треть. Во-вторых, не намного увеличивается стоимость транзита через территорию Украины, которая остается самой низкой в Европе. В-третьих, принцип "бери или плати" остался относительно объемов закупок газа в следующем году, вместе с тем он не применяется относительно объемов транзита газа. Поэтому нет гарантий, что подобная ситуация с начислением штрафов не повторится уже в 2010 году», - подчеркнул В.ТОПОЛОВ.

Политик считает признаком того, что газовые договоренности опять заключены не в интересах Украины, продолжение практики засекречивания контрактов. «Сегодня общество о соглашениях узнает не с официальных сайтов, документов или правительственных обращений, а из публикаций в СМИ, к тому же, часто со ссылками на анонимные источники. Вопрос закупки газа – это не частные договоренности между ТИМОШЕНКО и ПУТИНЫМ, это вопрос национальной безопасности», - заявил политик.

По мнению народного депутата, нужно пересматривать договор от 19 января в целом. «Однако в период выборов это практически невозможно, поскольку приоритет будет предоставляться не стратегическим решениям, которые смогут обеспечить позиции Украины на перспективу, а тому, что может дать эффект уже до выборов. Поэтому значительно лучшие газовые соглашения Украина сможет заключить только после выборов. Так мы будем иметь гарантии, которые не утратим в будущем», - заявил В.ТОПОЛОВ.

В то же время правительственной команде не стоит сидеть “сложа руки”, уверен В.ТОПОЛОВ. «Есть ряд вопросов в газовой сфере, которые могут существенно усилить наши позиции, сделать нас более независимыми, и при этом не требуют вливания финансовых ресурсов, а лишь политической воли. Так, еще 23 марта Украина подписала в Брюсселе декларацию о модернизации украинской ГТС и взяла на себя конкретные обязательства. Однако до сих пор правительство не сделало даже элементарного – не предоставило европейской стороне календарный план модернизации и не выделило в отдельную структуру предприятие, которое будет заниматься исключительно транзитом газа», - напомнил представитель “Единого Центра”.

«Сейчас нужно отложить кардинальные решения на послевыборное время, когда политики смогут реально расставлять приоритеты, а не рассматривать все сквозь призму получения голосов избирателей. А сейчас сосредоточиться над тем, как усилить наши позиции. Лишь такой подход предоставит нам преимущества при ведении газовых переговоров», - считает В.ТОПОЛОВ.