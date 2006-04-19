Апелляционный суд оставил без рассмотрения жалобу Омельченко
Было уже слишком поздно
Апелляционный суд города Киева оставил без рассмотрения жалобу бывшего городского председателя столицы Александра ОМЕЛЬЧЕНКО на решение Шевченковского районного суда Киева, который разрешил проведение первой сессии Киевского городского совета V созыва 14 апреля.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщила представитель Киевской городской территориальной избирательной комиссии в суде Наталья МАЗУР.
По ее словам, суд принял такое решение, поскольку жалоба была подана А.ОМЕЛЬЧЕНКО с нарушением сроков обжалования.
Н.МАЗУР объяснила, что жалобу можно было подать в течение двух дней с момента принятия решения о проведении сессии, то есть последний срок представления был 16 апреля, тогда как представители А.ОМЕЛЬЧЕНКО подали жалобу 17 апреля.
Н.МАЗУР также сообщила, что решение Апелляционного суда Киева является окончательным и обжалованию не подлежит.
Как сообщал УНИАН, 14 апреля состоялась первая сессия Киевсовета, на которой Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ, набравший наибольшее количество голосов на выборах мэра столицы, принес присягу и приступил к обязанностям Киевского городского председателя.
А.ОМЕЛЬЧЕНКО подал апелляцию на решение Шевченковского районного суда столицы, который разрешил проведение первой сессии Киевского городского совета V созыва 14 апреля.