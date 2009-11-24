В ЕЦ говорят, что регионалы чувствуют себя обманутыми

Председатель партии “Единый центр”, народный депутат Украины Игорь КРИЛЬ убежден, что на внеочередном заседании Верховной Рады вопрос преодоления вето Президента Украины на закон о выделении 1 млрд. грн. на борьбу с эпидемией гриппа будет лежать не в плоскости медицины и финансов, а политики.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ЕЦ, высказывая такой прогноз течения событий в парламенте, И.КРИЛЬ обратил внимание на то, что с момента объявления этой инициативы БЮТ, в предлагаемую повестку дня уже был внесен конфликтный элемент.

«Правительственная политическая сила выносит на рассмотрение ВР вопрос, для решения которого необходимо, по меньшей мере, 300 голосов. Однако никакие предварительные консультации, в первую очередь с Партией регионов, проведены не были. Вероятно, БЮТ таким способом пытается закрепить за собой политическое первенство по чувствительному и резонансному делу – противодействию распространения эпидемии гриппа и ОРВИ. Поэтому “регионалы” явно чувствуют себя обманутыми и уже заявили о намерении не поддерживать выделение «гриппозных» денег», - считает И.КРИЛЬ.

Поэтому, по его мнению, внеочередная сессия опять станет ареной для выяснения политических отношений, а не для принятия взвешенных решений.

По словам И.КРИЛЯ, депутаты от ЕЦ готовы принять участие в голосовании в рамках внеочередного заседания только при условии, если оно будет служить нуждам общества, а не пиар-целям политических сил, лидеры которых сейчас усиленно борются за народную любовь на выборах Президента.

Как сообщал УНИАН, сегодня народный депутат от фракции Партии регионов Анна ГЕРМАН выразила мнение, что на внеочередном заседании Верховной Рады Украины в четверг, 26 ноября, депутаты ПР скорее всего, не будут голосовать за преодоление вето Президента Украины на закон о выделении 1 млрд. грн. для борьбы с эпидемией гриппа.

Справка УНИАН. 3 ноября Верховная Рада внесла изменения в госбюджет на 2009 год, которыми предусмотрено увеличить на 1 млрд. грн. средства Резервного фонда с целью направления их на профилактику и лечение больных гриппом. За данный закон проголосовал 401 народный депутат.

11 ноября Президент заявил, что собирается ветировать закон о выделении 1 млрд. грн. на преодоление эпидемии гриппа, поскольку Национальному банку Украины “не откуда взять” эти деньги.

Глава государства отметил, что деньги на финансирование борьбы с эпидемией гриппа должны быть бюджетными, а не печататься Национальным банком.

16 ноября Президент вернул со своими предложениями Закон “О внесении изменений в Закон Украины “О Государственном бюджете Украины на 2009 год” для повторного рассмотрения Верховной Радой.

Депутаты от БЮТ инициировали созыв на 26 ноября внеочередного заседания ВР, на котором должен быть рассмотрен вопрос о преодолении вето Президента на закон о выделении 1 млрд. грн. для борьбы с эпидемией гриппа.