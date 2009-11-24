Королевская рассказала, за что Тимошенко хвалили в Северодонецке

В 2009 г. благодаря льготам, которые предоставило правительство химической отрасли, химики смогли проинвестировать 5 млрд. грн. в обновление своего производства.

Об этом заявила в комментарии УНИАН народный депутат Украины от БЮТ, глава парламентского комитета по вопросам промышленной политики и предпринимательства Наталия КОРОЛЕВСКАЯ.

По ее словам, когда при власти была Партия регионов, химпром получил всего 3 млрд. грн., чего было явно недостаточно. Правительство Украины не допустило закрытия ни одного химического предприятия, в то время как предприятия химпрома в других странах мира были вынуждены либо закрыться, либо значительно сократить количество сотрудников, отметила депутат.

«Многие международные химические предприятия, в том числе и лидеры мирового рынка, не смогли пережить кризис. Так, например, американская компания Dow Chemical закрыла 180 дочерних компаний, сократив пять тысяч человек, а немецкая компания BASF – 80 своих предприятий по всему миру, – сказала она. – В Украине же мы не допустили закрытия ни одного химического предприятия», - отметила Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

По ее словам, благодаря пакету антикризисных мер правительства, химическая промышленность сегодня оказалась в лучшем положении, чем во многих других странах мира, и шаг за шагом выходит из кризиса. «Это признали даже владельцы предприятий химпрома, поддерживающие Партию регионов, во время совещания с премьер-министром Украины в Северодонецке, – отметила Н.КОРОЛЕВСКАЯ. – Они подчеркнули, что если бы не тот пакет мер, который был принят правительством год назад – им бы пришлось нелегко».