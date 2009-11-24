Ющенко не понял, что такое демократия?

Украинские политологи отмечают, что Президент и кандидат в Президенты Украины Виктор ЮЩЕНКО презентовал программу, которая нужна была Украине в 2004 году.

Такое мнение эксперты высказали, комментируя Институту Горшенина презентацию предвыборной программы В.ЮЩЕНКО, которая состоялась 23 ноября.

По мнению директора Центра политического маркетинга Василия СТОЯКИНА, предвыборная программа В.ЮЩЕНКО сегодня мало кого интересует. «Единственное, что можно сказать, - повторяется история 2004 года. Политика Президента В.ЮЩЕНКО не имеет ни малейшего отношения к его программе», - сказал В.СТОЯКИН.

Директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил ПОГРЕБИНСКИЙ согласен со своим коллегой в том, что предвыборная программа В.ЮЩЕНКО никому не интересна. «У него есть шанс только унизиться, очередной раз, своим участием в этой кампании. Кроме того, она (программа) еще раз подтверждает, что символ Майдана – В.ЮЩЕНКО - так и не понял, почему ему ничего не удалось. Он не понял, почему в Европе так презрительно сейчас относятся к нему, не хотят с ним встречаться. Он не понял, что такое демократия», - сказал политолог. По его мнению, это отчетливо видно по полному игнорированию в предвыборной программе В.ЮЩЕНКО Конституции Украины. «Он прямо в свою программу записывает, что собирается нарушить Конституцию: он передает свой проект Конституции, если его там не принимают, он кого-то разгоняет. Просто сам составил исковое заявление на себя в суд - за намерение нарушить Конституцию. Не знаю, дают за это срок или нет», - сказал М.ПОГРЕБИНСКИЙ.

Президент Центра социальных исследований «СОФИЯ» Андрей ЕРМОЛАЕВ, напротив, считает, что текст программы В.ЮЩЕНКО может претендовать на статус канонического. «В.ЮЩЕНКО продемонстрировал определенную последовательность и доктринальность. Здесь нет каких-то новых прорывных идей. По сути, в программе заложено старое политическое меню: контроль за судьями, которых можно отзывать, усиление экономической базы самоуправления, лишение неприкосновенности народных депутатов – все это Президент повторял и раньше. Отличительной чертой программы стало только то, что в ней появилось уже такое политтехнологическое положение: о готовности Президента организовать референдум в случае, если парламент не рассмотрит его проект Конституции. Правда, возникает вопрос, на какие сроки рассчитывает В.ЮЩЕНКО, если ко времени истечения стодневного ультиматума он может просто перестать быть Президентом. Тут политтехнологи немножко перестарались», - отметил А.ЕРМОЛАЕВ.

По его мнению, программа грешит экзистенциальными мотивами, есть в ней и мотивы оправдательные, объяснительные. «Чувствуется, что В.ЮЩЕНКО, если не писал, то, как минимум, редактировал этот текст», - заметил политолог.

А.ЕРМОЛАЕВ считает, В.ЮЩЕНКО представил программу, которая нужна была Украине в 2004 году. Президент остался верен себе, поскольку данная программа претендует на более упорядоченное и более детальное изложение тех деклараций, которые звучали из уст В.ЮЩЕНКО на Майдане. «Наверное, если бы эта программа была изложена в 2004 году, она была бы более логична. Не «10 шагов навстречу людям», которые никто не запомнил и которые так и остались «благим пожеланием», а вот эта программа. В 2010 году В.ЮЩЕНКО надо было искать другую, более продвинутую и более прагматичную платформу, которая бы отражала и его реальные неудачи и, одновременно, реальные цели», - сказал политолог.

Директор Института Горшенина Кость БОНДАРЕНКО отметил, что, прежде, чем презентовать программу-2010, В.ЮЩЕНКО должен был бы для начала отчитаться о выполнении программы «10 шагов навстречу людям», потому что никакого отчета по этой программе не было. «Если бы он был до конца честен перед собой и перед избирателями, он бы с этой же программой, - поскольку ни один пункт не был выполнен и ни один из пунктов не устарел сегодня, мог бы пойти на избирательную кампанию 2010 года», - сказал политолог. К.БОНДАРЕНКО добавил: «У нас очень часто любят выдвигать программы, забывать об их выполнении и потом писать другие».