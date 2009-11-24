Эксперт: ухудшение ситуации выгодно оппонентам Тимошенко

Директор Агентства моделирования ситуаций (АМС) Виталий БАЛА считает, что, заявляя о предстоящих, «более жестких», второй и третьей волнах гриппа и ОРВИ, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО в то же время лишает правительство возможности эффективно бороться с заболеваемостью среди населения.

Об этом говорится в комментарии В.БАЛЫ, переданном агентству УНИАН.

«Ветирование закона о выделении денег на борьбу с эпидемией гриппа со стороны ЮЩЕНКО выглядит, как попытка лишить премьер-министра ТИМОШЕНКО средств и инструментария перед уже спрогнозированными повторными вспышками заболевания. Весной, когда придет вторая и третья волны гриппа, Украина снова окажется к ним не готовой и будет вынуждена решать проблему по противодействию распространению эпидемии в экстренном порядке. Разумеется, вся вина за ситуацию будет возложена на правительство и лично на ТИМОШЕНКО», - заявил В.БАЛА.

При этом он подчеркнул, что нельзя смешивать политическую борьбу и предстоящие президентские выборы с безопасностью граждан в период эпидемии.

Политолог убежден, что нынешнему главе государства, как и другим оппонентам кандидата в президенты Ю.ТИМОШЕНКО, выгодно ухудшение экономической и социальной ситуации в Украине, поскольку это вменяется в вину именно премьеру, несмотря на экономический кризис, переживаемый экономиками большинства стран мира.

«Пустая критика на фоне полной бездеятельности или даже противодействия – это цинизм со стороны политических критиканов», - заявил В.БАЛА.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 24 ноября, во время встречи с экспертами Всемирной организации здравоохранения, посвященной ситуации с преодолением эпидемии гриппа в Украине, В.ЮЩЕНКО заявил: «Для Украины чрезвычайно важно безотлагательное практическое действие в борьбе с эпидемией гриппа, учитывая, что вторая и третья волна будут более жестокими».

26 ноября на внеочередном заседании Верховная Рада намерена рассмотреть вопрос преодоления вето Президента на закон о выделении 1 млрд. грн. на борьбу с эпидемией гриппа.

Сегодня же на встрече с В.ЮЩЕНКО представители ВОЗ заявили о готовности предоставить Украине 5 миллионов доз вакцин для профилактики пандемического гриппа.

На встрече с Ю.ТИМОШЕНКО заместитель регионального директора Европейского регионального бюро ВОЗ Ната МЕНАБДЕ сообщила, что первую партию пандемической вакцины в качестве гуманитарной помощи ВОЗ готова предоставить Украине уже в декабре этого года.