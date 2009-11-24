Тимошенко составляет письмо про вакцинацию

Правительство завтра на заседании намерено принять письмо о намерениях для получения от Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) пандемической вакцины в виде гуманитарной помощи.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сегодня во время встречи с заместителем регионального директора Европейского регионального бюро ВОЗ Натой МЕНАБДЕ.

«Завтра на заседании правительства мы примем письмо-обращение о поддержке решения для начала вакцинации против пандемии», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер-министр также обратилась к представителям ВОЗ принять участие в подготовке текста письма о намерениях. «Я очень прошу участия вашей команды в подготовке письма о намерениях, чтобы в нем были правильно изложены все позиции, которые будут достаточными, чтобы Украина получила такую поддержку ВОЗ по предоставлению вакцин», - добавила она.

Ю.ТИМОШЕНКО также подчеркнула, что правительство Украины намерено дополнительно закупить пандемическую вакцину за бюджетные средства для того, чтобы обеспечить доступность к иммунизации каждому гражданину Украины.

При этом глава правительства подчеркнула, что вакцинация в Украине будет осуществляться исключительно на добровольной основе одновременно с информационной кампанией о необходимости профилактики гриппа и других инфекционных заболеваний.

Ю.ТИМОШЕНКО также призвала представителей ВОЗ предоставить Украине перечень пандемических вакцин, которые прошли тщательную процедуру регистрации Всемирной организации здравоохранения, на основе которого правительство намерено инициировать законодательное упрощение системы регистрации таких вакцин в Украине.

Как сообщал УНИАН, заместитель регионального директора Европейского регионального бюро ВОЗ Ната МЕНАБДЕ сегодня во время встречи в Киеве с премьер-министром Украины Юлией ТИМОШЕНКО объяснила смысл "письма о намерениях", которое ВОЗ требует от Украины, прежде чем она будет включена в график распределения вакцин: «Письмо о намерениях отражает намерения правительства приступить к вакцинации и в то же время означает, что страна берет на себя ответственность не иметь претензий к производителям в случае, если что-то произойдет».