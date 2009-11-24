Тигипко считает, что Тимошенко ищет повод «раскуркулить» облгазы

Кандидат на пост Президента Украины Сергей ТИГИПКО считает, что правительство, давит на облгазы, ищет повод для передачи газораспределительной системы на баланс «Нафтогаза Украины».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе С.ТИГИПКО, так он прокомментировал обращение премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО в Генпрокуратуру и КРУ с требованием возбудить уголовные дела в отношении ряда руководителей областных газоснабжающих компаний. По словам премьера, облгазы не в полной мере рассчитываются за поставленный газ с «Нафтогазом», несмотря на то, что население исправно платит.

«Население и промышленность действительно платят за газ. Но проблема неплатежей за топливо облгазами по большей части создана самой властью, – считает С.ТИГИПКО. – Во-первых, очень плохо платят за газ предприятия коммунальной теплоэнергетики, поскольку им не компенсируют разницы между фактической ценой топлива и установленными на местах тарифами. Во-вторых, тарифы на транспортировку и распределение газа давно не учитывают его резкое подорожание в текущем году».

Технологический газ, на который приходится до половины расходов облгазов, за год вырос в цене почти вдвое, тогда как тарифы для облгазов остались старыми. Создан механизм убыточной работы газораспределительных компаний в регионах. «Такая ситуация выгодна правительству, которое давно мечтает передать газораспределительные сети «Нафтогазу». Дополнительное имущество на балансе компании позволит ей брать новые кредиты под расчеты за импортный газ», – считает С.ТИГИПКО.