ГПУ отказалась возбуждать дело против Луценко

Генеральная прокуратура Украины отказала матери пострадавших от насилия детей Елене ПОЛЮХОВИЧ в возбуждении уголовного дела против министра внутренних дел Украины Юрия ЛУЦЕНКО за разглашение им тайны усыновления. Об этом УНИАН сообщил адвокат Е.ПОЛЮХОВИЧ Андрей ЦЫГАНКОВ.

При этом он передал агентству копию жалобы на имя генерального прокурора Украины Александра МЕДВЕДЬКО, в которой, в частности, речь идет о том, что следователи Генпрокуратуры, зная, что Е.ПОЛЮХОВИЧ не проживает по адресу своей регистрации, именно туда 18 ноября (только через неделю после принятия решения) направили письмо с сообщением об отказе в возбуждении уголовного дела.

В заявлении речь идет о том, что Генпрокуратура знала адрес временного проживания Е.ПОЛЮХОВИЧ, впрочем, не направила ей сообщения туда. В жалобе к генпрокурору адвокат утверждает, что это было сделано умышленно, чтоб мать пострадавших детей пропустила все сроки судебного обжалования отказа в возбуждении уголовного дела в отношении Ю.ЛУЦЕНКО.

В своей жалобе к генпрокурору А.ЦЫГАНКОВ просит отменить постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, если такое существует, а также провести служебную проверку относительно ограничения конституционных прав Е.ПОЛЮХОВИЧ и непредоставления ей информации об отказе в возбуждении уголовного дела.

Напомним, 18 ноября народный депутат Украины Григорий ОМЕЛЬЧЕНКО заявил, что Генеральная прокуратура Украины затягивает рассмотрение искового заявления Е.ПОЛЮХОВИЧ к министру внутренних дел Украины Ю.ЛУЦЕНКО в связи с разглашением тайны усыновления. Народный депутат утверждал, что совершенные министром действия по разглашению тайны были очевидны, поскольку он заявил об этом на пресс-конференции 14 октября 2009 года перед десятками СМИ.

Как сообщал УНИАН, 13 октября народный депутат от Партии регионов Вадим КОЛЕСНИЧЕНКО заявил о фактах растления несовершеннолетних в “Артеке”.

Руководство “Артеку”, в свою очередь, заявило, что факты развращения детей к центру не имеют никакого отношения.

Позже стало известно, что по этому вопросу народный депутат Г.ОМЕЛЬЧЕНКО направлял многочисленные депутатские обращения к Президенту, Генпрокуратуре и МВД. Г.ОМЕЛЬЧЕНКО также заявил, что в скандале фигурируют трое народных депутатов.

В то же время, 14 октября, министр внутренних дел Украины Ю.ЛУЦЕНКО заявил, что милиция не имеет доказательств причастности народных депутатов к развращению детей.

Он сообщил, что еще в апреле этого года по делу о развращении двух несовершеннолетних детей выдвинуто обвинение и был задержан отец этих детей, а трое работников детского центра проходят по делу как свидетели.

По словам Ю.ЛУЦЕНКО, выяснено, что отец этих детей расстался с женой, однако она иногда разрешала ему брать их с собой на отдых, в частности в «Артек». Как отметил Ю.ЛУЦЕНКО, пострадавшие дети в свое время были усыновлены супругами.

Также установлено, что пострадавших детей вывозили на частную квартиру, где отец и другие неустановленные пока лица осуществляли с ними действия, которые квалифицируются как развращение.