Янукович готов отдать премьерство кому угодно, только не Тимошенко

Виктор Янукович готов в случае победы на выборах президента вести переговоры с оппонентами-лидерами перегонов по кандидатуре премьер-министра.

Об этом он заявил в интервью "Би-Би-Си", отвечая на вопрос относительно возможных компромиссов с конкурентами после президентских выборов.

"Что касается конкретных политиков, конкретных политических сил, то я считаю, что каждому из них найдется место в политической системе Украины, и если они согласятся на это место, мы будем работать. Мы будем им предлагать", - сказал Янукович.

На вопрос, может ли кандидат Юлия Тимошенко при Януковиче-президенте остаться в должности премьер-министра, лидер Партии регионов сказал:

"У Юлии Тимошенко была возможность в двух правительствах показать свою эффективность. Она этого не сделала. Поэтому я считаю, что экспериментировать дальше – нет никакого смысла".

На упоминание об Арсении Яценюке, Викторе Ющенко в контексте возможных переговоров о вхождении в правительство Янукович ответил:

"Речь идет, прежде всего, о создании коалиции в парламенте. Сегодня речь о том, под кого, под какого лидера может быть сформирована эта коалиция. И это вопрос переговоров между фракциями в Верховной Раде. Если они способны будут сформировать новую коалицию, безусловно, у них будет возможность предложить кандидатуру премьер-министра".

"Я сейчас на этот вопрос дать ответ не могу – по крайней мере, пока мы не получим результатов голосования первого тура выборов. Все будет зависеть от того, кто будет третьим и даже четвертым. Так как я считаю, что между четвертым и третьим кандидатами разрыв может быть небольшой. И это также будет влиять на переговорный процесс", - добавил Янукович.

Он не исключил возможности создания коалиции с Блоком Юлии Тимошенко, но отметил, что даже в таком случае Тимошенко не будет дальше премьером.

"В случае, если будет создана коалиция Партии регионов и БЮТ, то премьер-министр будет от Партии регионов. То есть, от наибольшей фракции", - заявил Янукович.

"Я думаю, что ситуация, которая сложилась в экономике страны в 2009 году, другие шаги правительства Тимошенко – не добавляют энтузиазма для того, чтобы Юлия Тимошенко вновь возглавила Кабинет министров", - подчеркнул он.

Украинская правда