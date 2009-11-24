Янукович знает, почему Путину с Тимошенко комфортно

Кандидат в президенты Виктор Янукович настаивает, что Украина должна иметь нейтральный статус и не входить в военные блоки.

Об этом он заявил в эфире передачи "Свобода слова" канала ICTV.

"Украина находится между двумя сильными государствами – ЕС, который уже сегодня можно назвать отдельным государством, так как есть президент и министр иностранных дел, и Россией. Находясь между такими сильными соседями, Украина должна иметь нейтральный статус", - заявил он.

Комментируя улучшение отношений Киева и Минска, которое состоялось в последнее время и которое не нравится Москве, Янукович сказал, что "мы не должны делить Минск или Москва - Украина должна делать то, что ей выгодно".

На вопрос, что в отношениях с Россией у него есть мощный конкурент – Юлия Тимошенко, Янукович ответил, что понимает, почему Путину комфортно работать с нынешним правительством.

"Я хорошо понимаю Путина, я понимаю, почему он сказал комфортно, так как они повысили цену на газ до европейской уже сейчас, а мы ставили эту цель лишь на 2012 год. Мы ставили условие, что нам требуется время", - заявил лидер ПР.

Он отметил, что теперь украинские предприятия не могут конкурировать с российскими, так как Россия внутри страны не поднимала цену на газ.

Комментируя сотрудничество с НАТО, Янукович отметил, что Украина должна с ним работать так, как сотрудничает и Россия.

"Я считаю, что мы европейская страна. И как европейская страна должны принимать участие в сотрудничестве с такими блоками как НАТО", - заявил лидер ПР.

Украинская правда