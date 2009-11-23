Яворивский: после выборов сработает инстинкт самосохранения

Народный депутат Владимир ЯВОРИВСКИЙ (фракция БЮТ) прогнозирует, что бюджет страны на 2010 год Верховная Рада будет принимать после президентских выборов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время пресс-конференции в Кировограде.

По словам народного депутата, первые два месяца следующего года Украина будет жить не по бюджету, а по смете.

«Новый Президент, кто бы им ни стал, будет хотеть стабилизации путем поиска 300 голосов в Верховной Раде. Парламентское большинство является вполне реальным. В действительности никто из народных депутатов не хочет досрочных выборов, а поэтому после избрания Президента состоится перегруппировка, сработает инстинкт самосохранения», - отметил В.ЯВОРИВСКИЙ.

По его мнению, в случае победы на президентских выборах Юлии ТИМОШЕНКО ее поддержит около половины представителей Партии регионов, в частности, серьезные бизнесмены.