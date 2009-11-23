Литвин: власть сознательно уничтожает обороноспособность страны

Кандидат в президенты, председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН уверен, что происходит сознательное уничтожение национальной обороноспособности действующей властью.

Об этом он заявил сегодня во время встречи с коллективом завода «Артем», сообщили в его пресс-службе.

«Если оценивать обороноспособность страны - она находится на самой низкой отметке. Происходит процесс окончательного разрушения оборонного ведомства. Одна из причин - политическое противостояние », - сказал В.ЛИТВИН.

Он считает, что национальный военно-промышленный комплекс имеет большой потенциал, но не благодаря, а вопреки государственной политике. «Если говорить о возможности и обороноспособности страны и для наращивания экспортного потенциала ВПК - совершенно очевидно, что пример завода «Артем» свидетельствует о колоссальных возможностях. Пульсирует инженерная мысль, работают титаническими усилиями », - подчеркнул В.ЛИТВИН. Политик напомнил, что в течение десятилетий на заводе создавались передовые образцы вооружений для нужд обороны Советского Союза, и поэтому для сохранения и развития наукоемкого производства сегодня Украине крайне необходимо восстановить нормальные взаимовыгодные отношения с Россией. Он пояснил это тем, что украинский ВПК на 40% связан с Россией.