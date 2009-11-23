Тимошенко посадит в облгазы своих людей: без них - ни одного платежа

Кабинет министров Украины намерен усилить контроль над процессом расчетов за газ предприятиями ТКЭ и облэнерго на внутреннем рынке.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявила сегодня на селекторном совещании по вопросу оплаты за газ.

«Мы принимаем в среду на заседании правительства комплексное решение в виде постановления, которое вводит специальную систему контроля», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО. Она подчеркнула, что необходимость в таком шаге вызвана тем, что распределительные счета, которые предприятия ТКЭ и облгазы должны были открыть в "Ощадбанке", не открыты, а если открыты, то средства через них не проходят.

Ю.ТИМОШЕНКО заявила, что в каждом предприятии ТКЭ и облгазе уже в четверг будет введена специальная должность представителя Контрольно-ревизионного управления, без подписи которого не будет осуществляться ни один платеж с предприятий ТКЭ и облгазов. «Если не будет подписи – не будет проводиться платеж», - сказала премьер.

Кроме того, постановлением будет предусмотрено, что долги НАК «Нафтогаз Украины» бюджетам всех уровней будут переуступлены предприятиям теплокоммунэнерго и облгазам, и налоговая администрация с четверга начинает отслеживать каждую копейку кэш-флоу реального оборота средств, которые заходят и выходят на те или иные предприятия ТКЭ, облгазов, райгазов, горгазов, полностью вся система будет взята под контроль», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

«Я хочу вам сказать, что 2007-й, 2008-й и 2009-й год мы проверим каждую копейку. Проверим, по какой цене закупались материально-технические ресурсы на стороне, по каким соглашениям и по каким причинам списывались со счетов эти деньги. И мы найдем, где эти деньги от теплокоммунэнерго, от обл-, гор- и райгазов, которые должны были прийти в НАК «Нафтогаз» как плата за газ. И, безусловно, я спокойно смотреть на то, что там происходит, не буду», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Кроме того, премьер отметила, что КРУ, согласно постановлению, будет проверять расходы местных бюджетов, из которых не выделялись средства для дотаций при том, что тарифы на жилищно-коммунальные услуги не поднимались. «Мы просто посмотрим, куда использовались средства местных бюджетов, если нет денег дотировать за природный газ», - сказала премьер.

Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что ситуация, которая сложилась на сегодняшний день с оплатой за газ «Нафтогазу Украины», - это «подрыв независимости Украины, подрыв ее мощи и подрыв авторитета Украины на мировой арене», поскольку ситуация напрямую влияет на возможность расчета Украины с РФ за импортируемый российский газ.

Ю.ТИМОШЕНКО также сообщила, что 10 декабря она намерена провести всеукраинское совещание по вопросу расчетов за газ предприятиями ТКЭ и облгазами.

Как сообщал УНИАН, сегодня премьер-министр Украины заявила, что долг за газ перед НАК «Нафтогаз Украины» в общем объеме составляет до 8 млрд. грн. Она подчеркнула. что в случае непогашения облгазами до 1 декабря долгов за газ перед НАК, они будут лишены права продавать газ хозяйствующим субъектам, а если долг не будет погашен и позже, то с 1 января облгазы будут лишены лицензии на продажу и транспортировку газа.