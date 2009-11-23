Яценюк покажет своих генералов 28 ноября

Кандидат на должность Президента Украины Арсений ЯЦЕНЮК заявляет, что президентская должность для него не является самоцелью, главное - реализация исторических целей, призванных сохранить Украину как государство.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе “Фронта перемен”, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Луганске.

В то же время, по убеждению А.ЯЦЕНЮКА, Юлия ТИМОШЕНКО и Виктор ЯНУКОВИЧ не остановятся ни перед чем для получения высшей должности в государстве, какая нужна им для реализации их собственных, а не общегосударственных интересов. Он отметил, что ни со стороны В.ЯНУКОВИЧА, ни со стороны Ю.ТИМОШЕНКО «добровольной передачи власти на основании результатов выборов не будет». «Если побеждает ЯНУКОВИЧ, ТИМОШЕНКО будет бороться. Если побеждает ТИМОШЕНКО, ЯНУКОВИЧ также будет бороться», - сказал А.ЯЦЕНЮК.

По его словам, эти политики окружили себя людьми, которые преимущественно не имеют политической позиции и пошли в политику ради получения должностей или выгод и защиты своего бизнеса. Он высказал убеждение, что и в БЮТ, и в Партии регионов произойдут расколы в случае победы на выборах их оппонентов. «Там не разберешь, кто в какой партии находится. Если победит ТИМОШЕНКО, то половина Партии регионов перейдет к ней. И наоборот – если побеждает ЯНУКОВИЧ, сразу будет раскол БЮТ», - сказал А.ЯЦЕНЮК. Он отметил, что для получения должности Президента Ю.ТИМОШЕНКО и В.ЯНУКОВИЧ задействовали все ресурсы и “вдвоем держат все медиапространство, газеты, телевидение, радио».

При этом, добавил он, Ю.ТИМОШЕНКО сосредоточила для своей победы еще и административный ресурс. «Она сказала, что туров (выборов) будет столько, сколько нужно (пока она не выигрывает). Такие заявления опасны», - сказал А.ЯЦЕНЮК.

Кандидат в Президенты убежден, что нельзя использовать людей в своих технологиях, поскольку они прекрасно понимают, всем цену знают и дадут всем оценку на выборах 2010 года. “Никому не удастся злоупотреблять волей людей. Поэтому туров выборов будет лишь два», - сказал он.

А.ЯЦЕНЮК также подчеркнул, что строит свою партию на абсолютно других принципах - объединение по общим целям и задачам, а не по личной выгоде. «Можно было строить партию, как все: номер в списке парламента - 5 млн. долларов, номер в списке в областном совете – в зависимости от областного совета, кто сколько даст. Та же история по городским советам. Я пошел другим путем”, - сказал он. А.ЯЦЕНЮК отметил, что его команда 10 месяцев искала людей. “Есть и молодые, есть в возрасте, есть те, кто был в политике, есть те, кто не был, есть настоящие генералы. Я строил партию с самого низа. Кто хочет вносить деньги – вносите. Но не за место в списке. Ты докажи, что ты в состоянии попасть в политику, что ты что-то умеешь, что тебе можно доверять. Там люди, готовые взять на себя ответственность», - добавил он. А.ЯЦЕНЮК также сказал, что всех «бойцов «Фронта перемен» Украина сможет увидеть 28 ноября на съезде.