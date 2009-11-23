Ульянченко отчитала Тимошенко за поведение на встрече с Путиным

Глава Секретариата Президента Украины Вера УЛЬЯНЧЕНКО назвала “недопустимым” поведение премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО во время ее встречи с премьер-министром России Владимиром ПУТИНЫМ на прошлой неделе в Ялте.

Об этом сообщает пресс-служба Президента.

“Если мы попадем в руки политиков, которые хотят вернуть страну назад, если не продолжим реформы - мы потеряем те возможности, которые принес нам Майдан», - отметила, в частности, В.УЛЬЯНЧЕНКО, говоря о достижениях Помаранчевой революции.

В этом контексте глава Секретариата Президента Украины привела пример поведения премьер-министра Украины, продемонстрированного во время встречи с главой российского правительства. «Это недопустимо, когда премьер-министр независимого государства, кандидат в Президенты демонстрирует такое пренебрежение к своей стране. Стоит задуматься – будем ли мы иметь Украинское государство или украинскую окраину, если оставим таких политиков», - цитирует слова В.УЛЬЯНЧЕНКО пресс-служба.

Важнейшим же достижением прошлых пяти лет глава Секретариата Президента назвала свободу. “Говоря о свободе, я имею в виду и свободу прессы, и свободу выбора, и экономическую свободу. Однако свобода - это еще и большая ответственность», - отметила В.УЛЬЯНЧЕНКО.

Она также отметила: «Майдан – это не ярмарка обещаний, а шанс изменить страну. И как этот шанс использовать, зависит именно от нас”.