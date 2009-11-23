ЕЦ призывает политиков не забывать, куда идем
Оробец про избрание президента ЕС
Народный депутат, заместитель главы партии “Единый Центр” Леся ОРОБЕЦ призывает власть использовать избрание нового руководства ЕС для продвижения украинских интересов.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе партии.
«Украина должна наиболее полно воспользоваться избранием Президента и министра иностранных дел ЕС, которые, в соответствии с Лиссабонским договором, имеют значительное влияние на формирование позиции ЕС на внешнеполитической арене. Поэтому все представители украинской власти должны удвоить усилия в евроинтеграционном направлении», - заявила Л.ОРОБЕЦ, комментируя утверждение на должностях председателя Совета Европейского Союза премьер-министра Бельгии Германа Ван РОМПЕЯ и Верховного представителя ЕС по вопросам общей внешней и безопасности политики еврокомиссара по вопросам торговли представительницу Великобритании Кэтрин ЭШТОН.
Украинский политик отметила, что показательным является то, что и Герман Ван РОМПЕЙ, и Кэтрин ЭШТОН значительную часть своей политической карьеры отвечали именно за экономическую политику. «То есть на наивысшие должности в Содружестве были назначении политики-прагматики, которые предпочитают конкретные дела, а не красивые обещания. Поэтому и нам нужно быть прагматиками. То есть, отстаивать собственные интересы, прежде всего в экономической отрасли», - сказала Л.ОРОБЕЦ.
По мнению заместителя председателя “Единого Центра”, последние кадровые изменения в ЕС требуют от всей украинской власти аккумуляции усилий как в самом широком продвижении украинского бизнеса на европейском рынке, так и создании привлекательных условий для увеличения в Украине объемов европейских инвестиций. «Речь идет не только о средствах, которых не хватает украинским бюджетам всех уровней. Речь идет о европейских правилах игры, технологиях, международных контактах, входе украинских предприятий-партнеров в мировую торговую элиту. Это лучше любой рекламной кампании будет способствовать созданию позитивного имиджа Украины за рубежом», – отметила Л.ОРОБЕЦ.
Народный депутат подчеркнула, что не стоит подменять постоянную работу в направлении евроинтеграции дискуссием о сроках вступления Украины в ЕС. «Как показывает опыт Норвегии, Швейцарии или Хорватии - не так важно то, когда мы организационно станем частью ЕС, как то, когда мы достигнем европейского уровня жизни. А это зависит лишь от нас и от нашей ежедневной работы, как на международной арене, так и внутри страны. Поэтому “Единый Центр” призывает власть за предвыборной борьбой не забывать о стратегической цели – приблизить Украину к Европе как можно ближе», – сказала она.