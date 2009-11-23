ЕЦ призывает политиков не забывать, куда идем

Народный депутат, заместитель главы партии “Единый Центр” Леся ОРОБЕЦ призывает власть использовать избрание нового руководства ЕС для продвижения украинских интересов.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе партии.

«Украина должна наиболее полно воспользоваться избранием Президента и министра иностранных дел ЕС, которые, в соответствии с Лиссабонским договором, имеют значительное влияние на формирование позиции ЕС на внешнеполитической арене. Поэтому все представители украинской власти должны удвоить усилия в евроинтеграционном направлении», - заявила Л.ОРОБЕЦ, комментируя утверждение на должностях председателя Совета Европейского Союза премьер-министра Бельгии Германа Ван РОМПЕЯ и Верховного представителя ЕС по вопросам общей внешней и безопасности политики еврокомиссара по вопросам торговли представительницу Великобритании Кэтрин ЭШТОН.

Украинский политик отметила, что показательным является то, что и Герман Ван РОМПЕЙ, и Кэтрин ЭШТОН значительную часть своей политической карьеры отвечали именно за экономическую политику. «То есть на наивысшие должности в Содружестве были назначении политики-прагматики, которые предпочитают конкретные дела, а не красивые обещания. Поэтому и нам нужно быть прагматиками. То есть, отстаивать собственные интересы, прежде всего в экономической отрасли», - сказала Л.ОРОБЕЦ.

По мнению заместителя председателя “Единого Центра”, последние кадровые изменения в ЕС требуют от всей украинской власти аккумуляции усилий как в самом широком продвижении украинского бизнеса на европейском рынке, так и создании привлекательных условий для увеличения в Украине объемов европейских инвестиций. «Речь идет не только о средствах, которых не хватает украинским бюджетам всех уровней. Речь идет о европейских правилах игры, технологиях, международных контактах, входе украинских предприятий-партнеров в мировую торговую элиту. Это лучше любой рекламной кампании будет способствовать созданию позитивного имиджа Украины за рубежом», – отметила Л.ОРОБЕЦ.

Народный депутат подчеркнула, что не стоит подменять постоянную работу в направлении евроинтеграции дискуссием о сроках вступления Украины в ЕС. «Как показывает опыт Норвегии, Швейцарии или Хорватии - не так важно то, когда мы организационно станем частью ЕС, как то, когда мы достигнем европейского уровня жизни. А это зависит лишь от нас и от нашей ежедневной работы, как на международной арене, так и внутри страны. Поэтому “Единый Центр” призывает власть за предвыборной борьбой не забывать о стратегической цели – приблизить Украину к Европе как можно ближе», – сказала она.