Яворивский хочет видеть диплом Януковича

Народный депутат Владимир ЯВОРИВСКИЙ (фракция БЮТ) обратился с запросом к министру образования и науки Ивану ВАКАРЧУКУ в отношении подтверждения или опровержения информации о наличии высшего образования у кандидата на пост Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА, а также получение им ученой степени.

Как передает корреспондент УНИАН, этот запрос на заседании парламента обнародовал первый заместитель председателя Верховной Рады Александр ЛАВРИНОВИЧ.

В запросе отмечается, что такая информация нужна «для недопущения того, чтобы человек без действительного образования стал главой государства».