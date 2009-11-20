Яворивский хочет видеть диплом Януковича
10:35, 20 ноября 2009Политика
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Нардеп просит Минобразования о проверке
Народный депутат Владимир ЯВОРИВСКИЙ (фракция БЮТ) обратился с запросом к министру образования и науки Ивану ВАКАРЧУКУ в отношении подтверждения или опровержения информации о наличии высшего образования у кандидата на пост Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА, а также получение им ученой степени.
Как передает корреспондент УНИАН, этот запрос на заседании парламента обнародовал первый заместитель председателя Верховной Рады Александр ЛАВРИНОВИЧ.
В запросе отмечается, что такая информация нужна «для недопущения того, чтобы человек без действительного образования стал главой государства».
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