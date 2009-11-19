Путин и Тимошенко возглавляют заседание Комитета
22:06, 19 ноября 2009Политика
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Пятое заседание началось в Ялте
В Ялте в Ливадийском дворце началось Пятое заседание Комитета по вопросам экономического сотрудничества Украинско-российской межгосударственной комиссии.
Заседание проходит под председательством премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО и главы правительства Российской Федерации Владимира ПУТИНА, сообщается на Правительственном портале.
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