Путин и Тимошенко возглавляют заседание Комитета

Пятое заседание началось в Ялте

В Ялте в Ливадийском дворце началось Пятое заседание Комитета по вопросам экономического сотрудничества Украинско-российской межгосударственной комиссии. Заседание проходит под председательством премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО и главы правительства Российской Федерации Владимира ПУТИНА, сообщается на Правительственном портале.

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