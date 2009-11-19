Помощник Медведева: в письме Ющенко содержатся элементы шантажа

Послание Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО к Президенту РФ Дмитрию МЕДВЕДЕВУ, в котором говорится о возможных проблемах с транзитом российского газа в Европу, содержит элементы политического шантажа.

Как передает РИА «Новости», об этом заявил журналистам помощник Президента Российской Федерации Сергей ПРИХОДЬКО.

"Ни малейшего желания участвовать во внутриукраинских разборках в России ни у кого нет. Но мы категорически против того, чтобы энергобезопасность Европы ставилась в зависимость от личных амбиций украинских политиков. А попытка запугать Россию и Европу предсказаниями кризиса в транзите газа - это уже что-то из сферы политического шантажа", - сказал С.ПРИХОДЬКО.

По его словам, вызывает сожаление, что о столь серьезном послании российские власти узнают из Интернета, что партнеры не удосужились, как это принято в мировой практике, передать его официально.

«Авторы, видимо, очень спешили, стараясь успеть до начала работы комитета по экономическому сотрудничеству российско-украинской межгосударственной комиссии, в ходе которого Владимир ПУТИН и Юлия ТИМОШЕНКО, конечно же, будут затрагивать вопросы взаимодействия и в этой важной сфере. Мне поэтому кажутся очень странными призывы "безотлагательно сформировать двустороннюю рабочую группу", которой надо что-то поручить проработать и что-то реализовать. В очередной раз складывается впечатление, что авторы либо не в курсе действующих механизмов российско-украинского газового сотрудничества, либо преднамеренно игнорируют возможности диалога на межправительственном уровне", - отметил помощник Президента России.

Появление этого текста на фоне заявлений украинского премьера о том, что она не видит каких-либо проблем в газовой сфере с Россией, наводит на мысль о его внутриполитической направленности, заявил С.ПРИХОДЬКО.

"И в Москве, да и в других странах уже не раз убеждались, что премьер и Президент (Украины) говорят совершенно противоположные вещи", - добавил он.

Помощник Президента РФ напомнил, что для согласования коммерческих условий есть межправительственные механизмы, но, прежде всего, это дело "Газпрома" и "Нафтогаза Украины".

"Наши отношения в газовой сфере определены совершенно четкой юридической базой - это ряд двусторонних межправсоглашений. Конечно, это не какая-то застывшая субстанция, и мы всегда открыты для переговоров с нашими украинскими партнерами. Расстраивает другое: складывается довольно неприятная традиция - чем ближе зима и холода, тем более странными становятся действия украинского руководства", - сказал С.ПРИХОДЬКО.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО направил обращение Президенту РФ Дмитрию МЕДВЕДЕВУ с предложением безотлагательно изменить газовые контракты во избежание проблем с поставками газа в Украину и его транзитом в страны Европы.