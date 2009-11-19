Идет встреча премьеров Украины и России

В Крыму Ливадийском дворце проходит встреча премьер-министров Украины и России Юлии ТИМОШЕНКО и Владимира ПУТИНА.

Как передает корреспондент УНИАН, встреча началась 19.25. Она проходит в формате тет-а-тет.

Затем премьер-министры двух стран проведут встречу в узком кругу, после чего начнется 5-е заседание Комитета по вопросам экономического сотрудничества Украинско-Российской межгосударственной комиссии под председательством премьеров двух стран.

Как сказал журналистам вице-премьер России Алексей КУДРИН, российская делегация прилетела в Украину позже запланированного времени, поскольку затянулось заседание наблюдательного совета «Внешэкономбанка», которое проводил В.ПУТИН.

Как сообщал УНИАН, встреча Ю.ТИМОШЕНКО и В.ПУТИНА планировалось на 16.20, однако в связи с задержкой вылета премьер-министра России ее начало было перенесено.