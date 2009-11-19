Литвин сформулировал миссии для следующего Президента

Следующий Президент Украины должен обеспечить эффективный диалог внутри власти и диалог власти с обществом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал председатель Верховной Рады, кандидат в Президенты Украины Владимир ЛИТВИН во время рабочей поездки в Винницкую область.

При этом он отметил, что «того, кто должен взять на себя миссию примирения и принуждения к ответственному выполнению своих полномочий, должен определить народ». По словам спикера, именно народ «должен выступить таким арбитром во время выборов».

В.ЛИТВИН подчеркнул, что новоизбранный Президент Украины должен «взять на себя миссию не только лидерства, но и обеспечения такого диалога власти с обществом и внутри власти, который обеспечит эффективную работу».