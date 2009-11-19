Луценко говорит, что за полгода во все областные МРЭО «придет счастье»

Во всех областных центрах Украины для контроля экзаменов на получение водительских прав в Межрайонных регистрационно-экзаменационных отделах (МРЭО) Госавтоинспекции в течение следующих 6 месяцев установят видеокамеры.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО заявил сегодня в Донецке на пресс-конференции.

Он отметил, что в МВД теперь будут «больше внимания уделять профилактике, то есть, обучению водителей, так как ни для кого не секрет, что за последние годы обучение свелось к фикции, практически к сбору взяток при сдаче экзаменов, которые экзаменами перестали быть уже много-много лет назад».

По словам министра, в Киеве уже введен «в он-лайн, в электронном режиме контроль в центральной штаб-квартире ГАИ за работой двух киевских МРЭО», после чего «количество желающих сдать экзамены сразу уменьшилось на половину, число сдавших экзамен достигло 30% от того количества сдававших, которое было до введения такого эксперимента», - констатировал Ю.ЛУЦЕНКО. Он добавил, что, кроме того, «мы поставили видеокамеры в экзаменационных подразделениях Киева, и такое счастье придет во все областные центры буквально на протяжении следующих полгода».

Министр объяснил, что на сегодня из-за отсутствия средств пока нет возможности установить необходимую аппаратуру для контроля над сдачей экзаменов на водительские права.

«Почему это нельзя сделать сразу? Причина банальная – это порядка 30 млн. грн. стоит, для МВД страны это достаточно серьезная сумма, - сказал министр. - Тем не менее, за следующие полгода этот режим электронного контроля на сдаче экзаменов будет внедрен по всей стране».

Он еще раз подчеркнул, что такой контроль в целом имеет большое значение для безопасности движения на дорогах. «Я думаю, вы все понимаете, насколько это серьезно. Ведь, к сожалению, большинство новых водителей учатся на дорогах, в том числе путем ДТП, а иногда даже смертельных случаев. Поэтому учить нужно до того, а мы будем максимально контролировать», - заключил Ю.ЛУЦЕНКО.