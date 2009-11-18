Томенко не видел в ВР представления на Еханурова

Заместитель председателя Верховной Рады Николай ТОМЕНКО заявляет, что пока в парламенте не зарегистрировано представление Президента Украины о назначении Юрия ЕХАНУРОВА министром обороны.

Об этом Н.ТОМЕНКО заявил сегодня во время брифинга.

По словам Н.ТОМЕНКО, пока он находился в сессионном зале, ему не приносили никаких зарегистрированных документов по этому поводу. «Отсюда я делаю вывод, что еще нет такого зарегистрированного документа», - сказал он.

Н.ТОМЕНКО предположил, что Президент еще не успел подписать соответствующее представление, поскольку вчера у него был тяжелый день.

«Такой непростой арабский день, я бы сказал, был у Президента. И, возможно, что руки не дошли у него до этого документа», - сказал вице-спикер.

При этом, по его словам, даже если В.ЮЩЕНКО подаст необходимые документы в ВР, количество голосов за назначение Ю.ЕХАНУРОВА министром обороны в парламенте не увеличится.