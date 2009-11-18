Янукович признался: он не уверен, что его план сработает

Лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ не уверен, что сейчас удастся снять правительство, но заявляет, что его политическая сила будет делать все, чтобы это случилось.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом кандидат на пост Президента Украины сказал сегодня в Горловке на встрече с горняками шахты им. Ленина ГП «Артемуголь».

«Конечно, у нас вариантов других нет – мы поставили сейчас вопрос об отставке этого правительства. Удастся этот вопрос решить или нет – я не знаю», - сказал В.ЯНУКОВИЧ. Но при этом он добавил, что «мы будем, конечно, делать все, чтобы правительство сейчас отстранить от власти, потому что это правительство ничем не занимается, кроме коррупции и выборов».

Лидер Партии регионов снова заявил, что Кабмин отказывается выполнять принятый закон о повышении социальных стандартов, поэтому должен уйти в отставку. Он напомнил, что Партия регионов восемь месяцев добивалась, чтобы был принят этот закон, и через полгода «мы решили эту задачу в парламенте, но правительство отказалось ее выполнять, аргументируя, что нет источника».

В.ЯНУКОВИЧ подчеркнул, что, по его мнению, «это, конечно, вранье, источник есть - 11,5 млрд. долларов заимствований, кредитов Международного валютного фонда, за которые Юлия ТИМОШЕНКО еще не отчиталась, и никто не знает, куда они их израсходовали».

Лидер Партии регионов добавил, что когда были проголосованы изменения к бюджету, были указаны конкретные источники для увеличения с 1 ноября пенсий, социальных выплат и заработных плат бюджетникам, но правительство отказывается выполнять принятый закон.

Как сообщал УНИАН, 16 ноября 2009 года Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал Закон "О внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2009 год" об обеспечении выплаты пенсий и социальных стандартов в повышенном размере.

В то же время, премьер-министр Ю.ТИМОШЕНКО выступала против принятия этого закона.

16 ноября, после подписания закона Президентом, она заявила: "Два кандидата в Президенты – Виктор ЯНУКОВИЧ и Виктор ЮЩЕНКО – для того, чтобы повысить свои рейтинги, "убить" правительство и страну, совместно проголосовали за закон о повышении социальных стандартов, который абсолютно невозможно обеспечить финансово. И Президент сегодня этот закон подписал". Глава правительства считает такие действия не просто популизмом или предвыборной технологией. "Это – колоссальная проблема для государства, которую необходимо срочно решать. Это напоминает ситуацию, когда террористы хотят уничтожить мирное население и вкладывают бомбу в игрушки, а потом подбрасывают их детям. Так же сделали ЮЩЕНКО с ЯНУКОВИЧЕМ с законом о повышении социальных стандартов. Они в социальные стандарты вложили большую бомбу, как для финансовой системы Украины, так и для людей. Таким образом они хотят уничтожить страну, вести чрезвычайное положение и на этом выигрывать свои выборы. Я этого никогда не допущу", - заявила премьер.