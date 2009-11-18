Богословская не понимает, зачем забирать у детей год детства

Кандидат на пост Президента Украины Инна БОГОСЛОВСКАЯ считает образованиеодним из приоритетных направлений развития государства.

«Образование - это наш билет в клуб развитых стран мира. Без него невозможно развивать национальное высокотехнологичное производство, именно оно является необходимым условием построения демократии», - сказала И.БОГОСЛОВСКАЯ в комментарии УНИАН.

Политик, оценивая состояние высшего образования в Украине, заявила, что необходимо отказаться от бездумного копирования Болонских стандартов. Реформируя высшее образование, власти бездумно уничтожают старое и не предлагают ничего качественно нового, считает кандидат.

«В Украине «выхолостили» образование: 80 процентов студентов украинских вузов уже на втором курсе знают, что не будут работать по специальности. А все из-за того, что система образования не связана с рынком труда. Как следствие - у нас нет соответствующего спроса на хороших специалистов», - подчеркивает И.БОГОСЛОВСКАЯ.

Кандидат на пост Президента Украины предлагает пересмотреть политику госзаказа в вузах и создать условия для развития талантливой молодежи. Кроме того, И.БОГОСЛОВСКАЯ считает, что необходимо вернуться к 10-летнему образованию в средней школе.

«У нас нет ни учебников, ни методологической базы для 12-летнего образования. Непонятно, зачем забирать у детей год детства», - считает политик.

И.БОГОСЛОВСКАЯ напоминает, что проблема здоровья школьников уже успела превратиться в национальную.

«Регулярным является сообщение о смертях школьников за партой или на спортивной площадке. В школах среди школьников никто не занимается профилактикой вредных для здоровья привычек. Именно поэтому в систему образования нужно вернуть врачей и медсестер. Школа должна стать главным этапом формирования у граждан культуры здорового образа жизни», - считает политик.

Кандидат в Президенты отмечает, что вопрос реформирования образования — один из самых главных пунктов ее предвыборной программы «Дорога правды. Работа. Порядок. Вера».

«После победы на выборах одним из первых моих шагов станет реализация трех национальных программ. Одной из них будет «Образование». Кроме изменений стандартов, подходов, она предусматривает обеспечение высокого уровня оплаты труда учителя, педагога. Ведь без повышения престижа профессии мы ничего не изменим», - сказала И.БОГОСЛОВСКАЯ.