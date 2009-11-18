У БЮТ - своя версия, почему Литвин пошел в отпуск

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН на время избирательной кампании ушел в отпуск, чтобы избежать последующих манипуляций по делу об убийстве журналиста Георгия Гонгадзе.

Как передает корреспондент УНИАН, такую мысль журналистам сегодня высказал первый заместитель председателя фракции БЮТ Андрей КОЖЕМЯКИН.

По его словам, в последнее время оказывалось давление на В.ЛИТВИНА со стороны Генеральной прокуратуры и Секретариата Президента.

«Идет давление на спикера с этими показаниями ПУКАЧА, которых никто не видел и не читал. Это политический шантаж, на который спикеру приходится именно так реагировать», - сказал А.КОЖЕМЯКИН.

Он отметил, что председатель ВР ушел в отпуск, чтобы благодаря таким спекуляциям не был уничтожен его имидж и не был снижен его рейтинг.

«Он пошел, чтобы его рейтинг и его имидж не были снижены за счет всех этих информаций по делу Гонгадзе. Потому он и пошел, потому что понимает, что как только он что-то делает по регламенту, то сразу же появляется в некоторых СМИ информация о ПУКАЧЕ и о его показаниях», - сказал депутат.

При этом, по словам А.КОЖЕМЯКИНА, затем обвинительные заявления сделает и Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО.

«Это давление, это манипуляция, на которую приходится господину ЛИТВИНУ реагировать», - сказал народный депутат.