В Минобразования передумали насчет «учебных суббот»

Министерство образования и науки Украины рекомендует школам и высшим учебным заведениям в связи с эпидемическими каникулами уплотнить учебные планы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам первый заместитель министра образования и науки Украины Александр ГРЕБЕЛЬНИК.

«Мы рекомендовали использовать разные способы изучения учебного материала, то есть за счет объединения учебных тем, за счет самостоятельной отработки тем, использования межпредметных связей, обзорного самостоятельного изучения материала», - сказал он.

Первый заместитель министра также сообщил, что Минобразования рекомендует учебным заведениям использовать резервные часы, предусмотренные на проведение отдельных уроков тематического оценивания.

«Мы рекомендуем учителям отрабатывать эти темы самостоятельно», - сказал он.

По словам А.ГРЕБЕЛЬНИКА, Минобразования рекомендует вузам применять дистанционное обучение для выполнения учебных планов. «Фактически уже во многих вузах введено», - сказал он.

В то же время первый заместитель министра подчеркнул, что Минобразования не собирается предлагать высшим учебным заведениям и школам организовывать учебный процесс по субботам.

«Мы не будем рекомендовать отрабатывать занятия в субботу», - подчеркнул А.ГРЕБЕЛЬНИК.