Выборы Президента подорожали на 122 миллиона

Организация и проведение выборов Президента Украины подорожает на 122 миллиона гривен. Об этом во время пресс-конференции в «Главред-медиа»рассказала заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Жанна Усенко-Черная.

За счет увеличения размера минимальной заработной платы расходы на организацию и проведение выборов увеличатся на 122 миллиона гривен, несмотря на то, что количество кандидатов оказалось меньшим ожидаемого, - рассказала Усенко-Черная.

«ЦИК на ближайшем заседании рассмотрит вопрос о корреляции соответствующих показателей, которые должны быть направлены в Верховную Раду для учета в Законе Украины «О Государственном бюджете Украины», - сообщила замглавы Комиссии.