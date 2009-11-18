Завтра Ющенко и Саакашвили будут в телевизоре

19 ноября в Киеве Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО проведет встречу с Президентом Республики Грузия Михаилом СААКАШВИЛИ (ул. Банковая, 10, Дом Городецкого).

Как сообщает официальный сайт Президента, после встречи в узком кругу начнутся украинско-грузинские переговоры в расширенном составе.

На 11.40 запланирована встреча Президента Украины и Президента Республики Грузия с представителями СМИ. Прямую трансляцию мероприятия будут вести 5 канал, Национальная телекомпания Украины, Всемирная служба УТР и НРКУ.

Также завтра главы двух государств примут участие в: церемонии возложения цветов к Мемориалу памяти жертв Голодомора в Украине 1932-1933 годов; открытии нового здания Посольства Республики Грузия в Украине; презентации проекта свободной экономической зоны в Поти.