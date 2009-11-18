БЮТ хочет побороться за «гриппозный миллиард» вне очереди

Фракция БЮТ будет требовать, чтобы завтра Верховная Рада Украины вне очереди рассмотрела вопрос о преодолении вето Президента Украины на закон о выделении 1 млрд. грн. на борьбу с эпидемией гриппа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам заявил первый заместитель лидера фракции БЮТ Андрей КОЖЕМЯКИН.

«Мы завтра будем просить, чтобы его внесли вне очереди, проголосовали и преодолели вето», - сказал он.

А.КОЖЕМЯКИН прогнозирует, что за преодоление вето на этот закон найдется как минимум 400 голосов народных депутатов.

«Народ ждет этого решения, а Президент и некоторые его сторонники делают все, чтобы больные потихоньку умирали. Я считаю, что это геноцид для украинского народа», - сказал он.

По словам А.КОЖЕМЯКИНА, главное, чтобы этот документ уже поступил в Верховную Раду, поскольку в последнее время складывается практика, что Секретариат Президента несвоевременно возвращает документы.