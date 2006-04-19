В Украине почти жара

Завтра в Украине ожидается переменная облачность. Небольшие кратковременные дожди, в южной части умеренные дожди, отдельные грозы, только в восточных областях, а ночью в большинстве центральных и северных областей без существенных осадков.

Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 4-9° тепла, днем 15-20°, в восточных областях до 22°, в западных областях и местами на побережье морей 12-17°; в Карпатах ночью 0-5° тепла, днем 5-10°.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, 21-22 апреля - переменная облачность. В Донецкой, Луганской областях, а 21 апреля и в южной части страны умеренные дожди; на остальной территории местами небольшой кратковременный дождь. В Украине отдельные грозы. Ветер восточный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 4-9° тепла, днем 14-19°, 21 апреля в восточной части, 22 апреля в Закарпатье местами 20-22°; в Карпатах ночью 0-5° тепла, днем 6-11°.

23-24 апреля - в западной половине страны без существенных осадков, в восточной половине местами кратковременный дождь, гроза. Температура ночью 2-7°, в западных, северных, Винницкой областях 0-5° тепла; днем 14-19°, в Закарпатье 18-23°.

В Киеве и области в четверг ожидается переменная облачность. Ночью без существенных осадков, днем небольшой кратковременный дождь, местами гроза. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура в Киеве ночью 7-9° тепла, днем 17-19°; по области ночью 4-9° тепла, днем 15-20°.

21-22 апреля - переменная облачность. Местами небольшой кратковременный дождь, отдельные грозы (ночью 21 апреля и днем 22 апреля без существенных осадков). Ветер восточный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 4-9° тепла, днем 14-19°.

23-24 апреля - без существенных осадков. Температура ночью снизится до 0-5° тепла, днем существенно не изменится.