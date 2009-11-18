ЕЦ предлагает кандидатам тест на искренность их обещаний

Партия “Единый Центр” призывает кандидатов в Президенты поддержать введение открытых списков на выборах.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии, об этом заявила член президиума “Единого Центра” Людмила ДЕНИСЮК.

«Сегодня у Виктора ЯНУКОВИЧА, Юлии ТИМОШЕНКО, Владимира ЛИТВИНА как кандидатов, которые имеют фракции в парламенте, есть все возможности доказать, что тезисы их программ это не только предвыборная риторика. Поэтому обещание о введении открытых списков на местных выборах должно быть выполнено безотлагательно», – сказала Л.ДЕНИСЮК.

Она напомнила, что представители Партии регионов, БЮТ, Блока Литвина неоднократно выступали за введение открытых списков на выборах в местные советы. То есть, по состоянию на сегодняшний день такую инициативу должны поддержать более 400 депутатов. Л.ДЕНИСЮК считает, что под законопроектом об изменении системы выборов должны стоять подписи руководителей фракций ПР, БЮТ, Блока Литвина и “Нашей Украины – Народной самообороны”, и это продемонстрирует обществу, что для принятия важных для страны решений способны объединиться разные политические силы, невзирая на предвыборную борьбу.

Член президиума “Единого Центра” убеждена, что введение открытых списков на местных выборах решит пакет болезненных вопросов. «Во-первых, это позволит качественно усилить местные представительские органы, потому что в них будут попадать не по решению киевских партийных вождей, а благодаря авторитету в местных общинах. Во-вторых, это заставит политические партии серьезнее отнестись к развитию своих региональных структур, а не замыкаться только на работе в центре», - объяснила Л.ДЕНИСЮК.

По ее словам, открытые списки также приблизят нашу избирательную систему к существующей европейской практике, в которой при пропорциональной системе преобладает принцип открытого формирования партийных списков.

Л.ДЕНИСЮК напомнила, что “Единый Центр” еще весной 2009 года внес в парламент проект Избирательного кодекса, который предусматривал введение открытых списков, избрание мэров в два тура, ликвидацию именных избирательных блоков. По ее словам, его принятие оградит от необходимости корректировать избирательное законодательство в процессе выборов, что уже стало плохой традицией в Украине.