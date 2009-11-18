У Януковича поведали, как готовят отставку Тимошенко

Фракция Партии регионов пока собрала только 120 подписей за выражение недоверия правительству.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в интервью журналистам сообщил первый заместитель лидера фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ.

Такое незначительное количество подписей он объяснил тем, что многие народные депутаты в настоящее время отсутствуют в Киеве.

В то же время он заверил, что все 172 депутата фракции Партии регионов поставят свои подписи под этим проектом постановления.

Кроме того, по его словам, сейчас ведется работа, чтобы свои подписи поставили и депутаты других фракций.

Он напомнил, что, в соответствии с регламентом ВР, для рассмотрения вопроса об отставке правительства необходимо зарегистрировать постановление со 150 подписями депутатов, а после этого проголосовать этот вопрос в сессионном зале минимум 226 голосами.

Отвечая на вопрос журналистов, будет ли фракция Партии регионов регистрировать соответствующий проект постановления, даже если будет понимать, что достаточного количества голосов в сессионном зале нет, А.ЕФРЕМОВ сказал: «Мы будем постановление регистрировать в любом случае».